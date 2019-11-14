Адвокатов для защиты Соколова наняли его коллеги

Защитой обвиняемого в убийстве аспирантки профессора Олега Соколова занимается адвокатская группа, в которую входит трое защитников. Их работу оплачивают коллеги историка. Об этом «360» рассказал руководитель группы Александр Почуев.

По его словам, у адвоката в данный момент вообще нет денег. Всю работу защитники делают на основании соглашения.

Адвокат Соколова заявил о потере клиентов из-за дела профессора Подробнее

«У меня скромный адвокатский гонорар, который мне выплатили его знакомые — историки», — заявил Почуев.

Он объяснил, что все деньги Соколов держал на карточках, которые остались в опечатанной квартире. Снять с них он ничего не может.

«Сегодня он сказал, спросите у родителей про гробовые (деньги отложенные на похороны — прим.ред.)», — рассказал адвокат.

При этом Александр Почуев пояснил, что профессор действительно хотел помочь деньгами семье Анастасии Ещенко и даже помочь с похоронами.

«Это точно не попытка откупиться, это просто помощь», — уточнил адвокат.

Сегодня стало известно, что защита профессора Соколова подала апелляцию на его арест. При этом сам клиент адвокатов согласие на это не давал. Александр Почуев пояснил, что адвокат не ограничен желаниями подзащитного в процессуальных действиях.

«Клиент в данном случае, будучи не специалистом в этом вопросе полностью уповает на мнение защитника. Мы считаем, что если бы он находился на домашнем аресте в съемной квартире возможно было бы обеспечить его эмоциональную стабилизацию», — отметил он.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал профессора Соколова до 8 января следующего года. Все это время историк проведет в Следственном изоляторе в Колпине. По версии следствия, Соколов застрелил из обреза свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, а после решил избавиться от тела.

Ученого задержали 9 ноября, когда он упал в реку Мойку. В его рюкзаке нашли отрезанные женские руки, а при обыске квартиры останки молодой девушки. Сам Соколов признался в убийстве и заявил, что поссорился с Ещенко, которая превратилась в «чудовище из сказки». В минувшую среду адвокат Александр Почуев заявил, что после того, как он начал защищать Соколова от него отвернулись несколько клиентов. При этом он пояснил, что право на защиту имеет каждый человек. Кроме того он отметил, что дело Соколова не особо сложное, но резонансное.