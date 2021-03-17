Адвоката зарезали в центре Уфы на глазах у прохожих. Видео

17 марта в центре Уфы, на улице Пушкина, неизвестный с ножом напал на мужчину. Он несколько раз ударил его и убежал. Как сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник, погиб уфимский юрист, с которым расправился его клиент.

По словам собеседника, у убитого остались три ребенка. Позже подозреваемого в убийстве задержали недалеко от места преступления — он пытался покончить с собой, но выжил.

«Я услышала хлопок, обернулась — там мужик в луже крови лежит. Сначала ничего не поняла, люди начали прятаться, а потом забежала в стоматологию и вызвала скорую», — рассказала kp.ru очевидица происшествия.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что на место убийства выехала следственно-оперативная группа. Полицейские и следователи сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего в центре столицы Башкирии убийства. Позже в СУ СК России по республике рассказали, что подозреваемого в преступлении задержали, однако информации о возможной попытке суицида в ведомстве не дали.