    12 июня 2020, 15:42

    Адвоката заподозрили в мошенничестве в Башкирии

    Артур Блянихов

    В Башкирии задержали 43-летнюю женщину-адвоката по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на пресс-службу республиканского следкома.

    По данным издания, адвокат предложила своей подзащитной заменить наказание на условный срок в обмен на более чем полтора миллиона рублей.

    «В действительности адвокат не имела возможности повлиять на результаты судебного рассмотрения уголовного дела, а требуемые деньги планировала присвоить», — уточнили в ведомстве.

    После того, как суд вынес обвинительный приговор с реальным сроком заключения, женщина рассказала правоохранителям о предложении своего юриста. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.