Адвоката заподозрили в мошенничестве в Башкирии
В Башкирии задержали 43-летнюю женщину-адвоката по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на пресс-службу республиканского следкома.
По данным издания, адвокат предложила своей подзащитной заменить наказание на условный срок в обмен на более чем полтора миллиона рублей.
«В действительности адвокат не имела возможности повлиять на результаты судебного рассмотрения уголовного дела, а требуемые деньги планировала присвоить», — уточнили в ведомстве.
После того, как суд вынес обвинительный приговор с реальным сроком заключения, женщина рассказала правоохранителям о предложении своего юриста. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.