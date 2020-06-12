Адвоката заподозрили в мошенничестве в Башкирии

По данным издания, адвокат предложила своей подзащитной заменить наказание на условный срок в обмен на более чем полтора миллиона рублей.

«В действительности адвокат не имела возможности повлиять на результаты судебного рассмотрения уголовного дела, а требуемые деньги планировала присвоить», — уточнили в ведомстве.

После того, как суд вынес обвинительный приговор с реальным сроком заключения, женщина рассказала правоохранителям о предложении своего юриста. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.