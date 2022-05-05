Адвоката заподозрили в махинациях с экспертизами в Оренбуржье

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из членов коллегии адвокатов, которого заподозрили в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

По версии следствия, юрист получил от фигурантки уголовного дела 200 тысяч рублей, которые предназначались для сотрудников экспертных учреждений. По данным информагентства, за эти деньги специалисты должны были внести в результаты экспертизы ложные сведения. Суд избрал адвокату меру пресечения виде запрета определенных действий.