Адвоката в Тюмени обвинили в мошенничестве

Адвоката обвинили в мошенничестве Тюмени. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на региональное управление СУ СК.

Он обвиняется в двух эпизодах преступлений по статье «Покушение на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере». По данным следствия, обвиняемый подделывал документы для суда, в которых была указана неверная стоимость его услуг.

«А также совершил покушение на незаконное приобретение права собственности на двухкомнатную квартиру, расположенную в городе Тюмени с использованием подложных документов», — рассказали в пресс-службе ведомства.