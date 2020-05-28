Адвоката Щербакова арестовали по делу о мошенничестве на 250 млн рублей

Ближайшие три недели адвокат Сергей Щербаков проведет в СИЗО. Он проходит по делу о мошенничестве на 250 миллионов рублей.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щербакова Сергея Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ, сроком до 20 июня 2020 года», — сообщила пресс-служба суда.

Ранее Щербакова задержали по подозрению в участии в преступной группе, которая занималась махинациями с жилой недвижимостью. Еще одного фигуранта этого дела — адвоката Фаиля Садретдинова — объявили в международный розыск.

По версии следствия, Садретдинов создал с предпринимателем Рафаэлем Хамидуллиным преступную группу. Ее участники убеждали московских стариков и алкоголиков подписывать документы об отказе права собственности на квартиры. Люди оставались без жилья. Щербаков в этой схеме представлял интересы умерших людей и похищал объекты недвижимости.

У участников группы изъяли более 60 паспортов пожилых россиян, документы на квартиры и земельные участки, различные печати и штампы.