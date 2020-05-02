Адвоката с ранами груди и живота нашли на юге Москвы

Известного московского адвоката нашли около жилого дома на Каширском шоссе с ножевыми ранениями. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что нападение на адвоката произошло вечером. К нему подошел неизвестный и нанес не менее трех ударом ножом в грудь, после чего сбежал.

Пострадавшего юриста госпитализировали в больницу. Сейчас он находится реанимации. В полиции завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».