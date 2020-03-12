Адвоката с поддельными документами задержали в Москве
В Москве задержали мошенника, который работал адвокатом по поддельному удостоверению, выписанному на другое имя. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Задержанный Евгений Толмачев представлялся своим клиентам адвокатом Ариповым. Он специализировался на уголовных делах. СК проверяет, в каких следственных действиях и судебных заседаниях участвовал задержанный.
Дома у Толмачева провели обыск, изъяв поддельные удостоверения и ордеры адвокатов, а также форму и погоны подполковника ФСБ.
Следственный комитет расследует дело по статьям «Мошенничество» и «Подделка и использование официального документа».