Адвоката российского экс-министра отправили под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест адвоката бывшего главы «Открытого правительства» Михаила Абызова Александра Вершинина. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Об избранной Вершинину мере пресечения «360» сообщили в пресс-службе суда. Заседание проходило в закрытом режиме из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. В зал никого не пустили. Ранее адвокату Абызова предъявили обвинение по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Вершинин и его защитник Алексей Кирсанов против такой меры пресечения возражать не стали. Судья заявил, что у обвиняемого есть множество неформальных связей в правоохранительных органах, а преступление, которое ему вменяют, «совершила группа лиц, не все участники которой установлены», пишет РБК.

Адвокат Александр Вершинин защищал интересы Абызова, которого обвиняют в создании ОПГ и хищении четырех миллиардов рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Задержали экс-главу «Открытого правительства» в марте 2019 года.