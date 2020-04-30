    30 апреля 2020, 16:40

    Адвоката-решалу задержали в Мытищах. Он предлагал за деньги «отмазать» обвиняемого

    Иван Степанов, Редакция сайта 360

    Сотрудники ФСБ задержали в Мытищах местного адвоката. Он предлагал родственникам обвиняемых лиц, чье дело уже дошло до суда, решить вопрос об освобождении. Однако последняя «сделка» у него сорвалась. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

    В ходе очередного заседания он подслушал разговор родных обвиняемого и предложил свои услуги по его освобождению. Свою «работу» он оценил в 10 миллионов рублей.

    Однако такое предложение родственникам показалось подозрительным. Они обратились к правоохранителям, которые задержали «решалу».