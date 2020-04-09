    09 апреля 2020, 11:18

    Адвоката обвинили в мошенничестве на 13 миллионов рублей

    Анастасия Кременчугская

    В Екатеринбурге адвоката обвинили в мошенничестве на 13 миллионов рублей. От действий подозреваемого пострадали 20 человек. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

    По версии сотрудников правоохранительных органов, адвокат Александр Дьячков сообщал своим клиентам, что у него есть связи в администрации города. Он предлагал помочь с покупкой жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору социального найма и земельных участков. Адвокат мог договориться и о приватизации.

    От его мошенничества пострадали 20 человек, они передали подозреваемому более 13 миллионов рублей.

    Все данные переданы в суд.