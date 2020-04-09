Адвоката обвинили в мошенничестве на 13 миллионов рублей

По версии сотрудников правоохранительных органов, адвокат Александр Дьячков сообщал своим клиентам, что у него есть связи в администрации города. Он предлагал помочь с покупкой жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору социального найма и земельных участков. Адвокат мог договориться и о приватизации.

От его мошенничества пострадали 20 человек, они передали подозреваемому более 13 миллионов рублей.

Все данные переданы в суд.