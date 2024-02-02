Криминал 02 февраля 2024, 17:01 Адвоката Навального объявили в розыск МВД объявило в розыск адвоката Навального Ольгу Михайлову по делу об экстремизме РИА «Новости»

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В России объявили в розыск адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову. Данные об этом разместили в базе МВД.

В ведомстве указали, что основанием для розыска Михайловой стала статья Уголовного кодекса.

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В январе адвокат Навального в соцсетях сообщила, что СК заочно обвинил ее по статье об участии в экстремистском сообществе. В деле также фигурируют ее коллеги — Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин, — внесенные в список экстремистов и террористов.

Следствие полагает, что адвокаты Навального использовали свой статус, чтобы передавать письма блогера из колонии соратникам. По версии обвинения, таким образом Навальный смог даже в заключении выполнять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества.

Сама Михайлова отметила, что вместе с дочерью уехала за границу.