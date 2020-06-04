Адвоката из Севастополя задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки

Возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Следствие намерено в ближайшее время выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Ранее Гагаринский районный суд рассматривал уголовное дело должностного лица, которого обвиняли в растрате вверенных ему денежных средств. Адвокат предложил фигуранту УД договориться с судьей. Он пообещал, что при вынесении приговора не будет назначено наказание, связанное с лишением свободы. За это сторона защиты попросила взятку.

Обвиняемый частями передавал адвокату деньги, общая сумма сделки составила 156 тысяч рублей. После очередной операции адвоката задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.