Адвоката и его приятеля задержали в Иркутской области по подозрению в убийстве девочки спустя 13 лет

Следователи из Иркутской области спустя 13 лет, кажется, раскрыли убийство 15-летней девочки. Они задержали двух мужчин, которые подозреваются в преступлении.

Подросток пропала в марта 2007 года. Спустя два дня ее изувеченное тело нашли на одной из улиц поселка Балаганск. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

СКР при поддержке МВД и бойцов СОБР Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве. По версии следствия, мужчины 13 лет назад убили девочку. А тело спрятали на участке между домами на улице Кольцевая в Балаганске.

Долгое время преступление не могли раскрыть. В начале этого года следователи-криминалисты из Главного управления криминалистики СК РФ присоединились к расследованию. Тогда дело сдвинулось с мертвой точки: удалось установить возможных убийц. Один из них — правозащитник из Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов.

На их след удалось выйти благодаря свидетелям. Полицейские опросили более местных 50 жителей и людей из соседних населенных пунктов. Очевидцы рассказали о событиях 13-летней давности, уточнили в МВД по Иркутской области. В числе прочих под подозрением были ранее судимые. Их допрашивали с помощью полиграфа. Однако следы привели именно к адвокату и его знакомому.

«По местам жительства и работы фигурантов дела произведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значения для уголовного дела», — сказано в сообщении СК.

Задержанные обвиняются по статье УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Оба мужчины сейчас под арестом. Следователи выясняют мотив убийства.