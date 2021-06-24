Адвоката экс-министра Абызова приговорили к 2,5 года колонии

Адвокат бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова — Александр Вершинин — получил два с половиной года колонии общего режима. Об этом сообщила Никулинского районного суда Москвы.

Также его лишили права заниматься адвокатской деятельностью на три года. Вершинин признан виновным по статье УК РФ «Предложение посредничества во взяточничестве», уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Он в апреле 2020 года обещал помочь уйти от уголовного преследования вору в законе Василию Воскресу Христофорову. Адвокат встретился с представителями Воскреса и взял у них 300 тысяч долларов на решение проблемы. В тот момент его задержали.

Следствие считает, что Вершинин не собирался помогать Христофорову. Сам адвокат заявил, что брал деньги не для себя, а хотел помочь хорошему знакомому.

Как писала газета «Коммерсант», на самом деле «хороших знакомых» было двое. Это бывший сотрудник центрального аппарата МВД Владислав Шаповалов и девелопер Алексей Добрынин. Последнему 24 июня также вынесли приговор. Он получил три года и шесть месяцев в колонии общего режима за покушение мошенничество в особо крупном размере. Шаповалов еще раньше пошел на сделку со следствием и получил три года лишения свободы.

Александр Вершинин защищал интересы Михаила Абызова, которого обвинили в в создании ОПГ и хищении четырех миллиардов рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Абызова задержали в марте 2019 года.