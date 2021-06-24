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    24 июня 2021, 14:04

    Адвоката экс-министра Абызова приговорили к 2,5 года колонии

    Наза Салех Захи

    Адвокат бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова — Александр Вершинин — получил два с половиной года колонии общего режима. Об этом сообщила Никулинского районного суда Москвы.

    Адвоката экс-министра Абызова приговорили к 2,5 года колонии

    Также его лишили права заниматься адвокатской деятельностью на три года. Вершинин признан виновным по статье УК РФ «Предложение посредничества во взяточничестве», уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры.

    Он в апреле 2020 года обещал помочь уйти от уголовного преследования вору в законе Василию Воскресу Христофорову. Адвокат встретился с представителями Воскреса и взял у них 300 тысяч долларов на решение проблемы. В тот момент его задержали.

    Следствие считает, что Вершинин не собирался помогать Христофорову. Сам адвокат заявил, что брал деньги не для себя, а хотел помочь хорошему знакомому.

    Как писала газета «Коммерсант», на самом деле «хороших знакомых» было двое. Это бывший сотрудник центрального аппарата МВД Владислав Шаповалов и девелопер Алексей Добрынин. Последнему 24 июня также вынесли приговор. Он получил три года и шесть месяцев в колонии общего режима за покушение мошенничество в особо крупном размере. Шаповалов еще раньше пошел на сделку со следствием и получил три года лишения свободы.

    Александр Вершинин защищал интересы Михаила Абызова, которого обвинили в в создании ОПГ и хищении четырех миллиардов рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Абызова задержали в марте 2019 года.