Адвокат жены рэпера Картрайта заявил о давлении со стороны следствия

Защита Марины Кохал сообщила, что в Следственный комитет и прокуратуру подана жалоба на давление со стороны следствия. Об этом сообщила адвокат Ирина Скурту.

Речь идет в том числе и о части материалов судебной экспертизы, которую показывали Кохал, передает ТАСС. Из тех документов следовало, что в крови рэпера (Александра Юшко) были обнаружены разные виды наркотиков, хотя защите так и не предоставили заключение этой экспертизы.

«Мы подали жалобы в прокуратуру и Следственный комитет о том, что следствие ведется с серьезными нарушениями», — сказала Скурту.

Помимо этого, в отношении вдовы музыканта до сих пор не проведена психологическая экспертиза, отмечает юрист.

Марина Кохал будет находиться под стражей до 30 октября. На прошлом заседании суда ее защита выступила против продления ареста, назвав эту меру неэффективной.

Расчлененное тело Энди Картрайта было обнаружено в июле 2020 года. Причина смерти пока не установлена. Следствие подозревает в убийстве его жену Марину Кохал, а в пособничестве — ее мать Елену Кохал.