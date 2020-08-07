Адвокат жены Картрайта рассказал о причине смерти рэпера

«В постановлении о привлечении Кохал в качестве обвиняемой указано, что убийство Александра Юшко совершено неустановленным способом. Но в акте судебно-медицинского исследования указано, что причина смерти не установлена», — пояснил защитник подозреваемой Сергей Лукьянов.

Адвокат добавил, что в предъявленном обвинении должно быть описание преступления, в том числе и причина смерти. Если этого нет, то можно не говорить о нарушении закона. Также адвокат считает, что арест Кохал незаконен, защитник собирается обжаловать его.

Жену Картрайта арестовали по решению суда 3 августа в Санкт-Петербурге. Следователи подозревают ее в убийстве. Однако сама девушка рассказала своему адвокату другую версию случившегося. По ее словам, она обнаружила рэпера дома мертвым.

Кохал предположила, что он погиб от передозировки наркотиков, а такая смерть, по ее мнению, могла оставить плохой след на памяти о музыканте. По словам девушки, именно поэтому она расчленила супруга, а его поклонникам собиралась сказать, что он исчез.