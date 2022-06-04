Адвокат заявил, что убийство армянского бизнесмена в Москве не было заказным

Убийство армянского бизнесмена в центре Москвы не было заказным, заявил адвокат обвиняемого Мушег Айрапетян. Об этом написал Telegram-канал ТАСС.

Айрапетян настоял на том, что его подзащитный не киллер. По словам адвоката, обвиняемый руководствовался личной неприязнью.

Хамовнический суд Москвы 4 июня отправил под арест 24-летнего юношу, обвиняемого в убийстве 62-летнего армянского бизнесмена Оганеса К. на Комсомольском проспекте и незаконном обороте оружия. Фигуранта отправили в СИЗО до 3 августа. Перед этим на допросе он признал свою вину и показал на месте, как совершал убийство.

Тело мужчины с огнестрельными ранениями в области головы и туловища обнаружили в центре Москвы вечером 2 июня. СМИ писали, что убили Оганеса К., который, предположительно, находился в розыске в Армении за заказное убийство.

Убийство бизнесмена попало на видео, которое публиковал «360». На кадрах можно заметить, как к пожилому бизнесмену с молодой девушкой сзади подбегает неизвестный, стреляет в мужчину, потом фотографирует его тело и скрывается с места.