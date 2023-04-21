Криминал 21 апреля 2023, 13:59 Адвокат в Саратове попался на взятке в размере 7,4 миллиона рублей

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В Саратове сотрудники УФСБ задержали адвоката и его помощника за взятку в размере 7,4 миллиона рублей. Об этом сообщила «Политика сегодня», ссылаясь на пресс-службу СК по региону.

Как рассказали в ведомстве, фигуранты обещали подозреваемому по уголовному делу за деньги решить проблему с преследованием полицейских, однако в действительности повлиять на ход событий они никак не могли.

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По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.