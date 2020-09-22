Адвокат: в России слишком мягкие наказания за тяжкие преступления

Она привела в пример мужчину, который зверски убил троих несовершеннолетних и получит 20 лет лишения свободы. По мнению эксперта, такие преступления должны наказываться пожизненным сроком.

«По нашей теории, наказание должно быть не жестким, а неотвратимым. Иногда получается, что такие люди выходят на свободу раньше», — пояснила Волкова.