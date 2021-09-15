Адвокат: укрывать продукты в «Магните» должен был один из сотрудников, а не дезинфектор

Сотрудник, который проводил дезинсекцию в «Магните», не должен был накрывать продукцию во время работ. Адвокат арестованного Андрей Сергеев заявил, что обязанность лежала на сотрудниках магазина.

Вменяемая мужчине статья, пояснил Сергеев, говорит об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Слова адвоката привел Telegram-канал Life Shot.

«В том, что он не накрыл овощи и фрукты, есть основная вина. При этом по договору <…> все эти обязанности лежат на заказчике. Он должен был подготовить помещение к приезду специалиста. Это обязанность, прописанная в СанПиНе», — отметил он.

Сергеев заметил, что в случае попадания вещества на продукты питания их обязаны утилизировать. Причем лицо, которое должно заниматься подобным, было.

Своего подзащитного адвокат назвал крайним в ситуации и намерен обжаловать решение суда. Дезинфектора арестовали до 10 ноября. Ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Свою вину мужчина не признает.

Уголовное дело о гибели женщины и ее внучки в результате отравления возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Семья съела арбуз из «Магнита» и почувствовала себя плохо.

Эксперты предварительно установили, что пенсионерка и подросток погибли из-за острого отравления химикатами.