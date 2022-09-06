Адвокат украл у клиентов 1,8 млн рублей в Армавире | 360°

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Адвокат украл у клиентов 1,8 млн рублей в Армавире

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Сотрудник адвокатской конторы присвоил 1,8 миллиона рублей, принадлежащих клиентам. Это произошло в Армавире, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, юрист совершал преступления с октября 2018 года по сентябрь 2020 года. Клиенты оплачивали услуги адвоката, но помощи так и не получили.

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Мошенничество

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