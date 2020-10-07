Адвокат участницы «Холостяка» извинился за ДТП на Кутузовском

Адвокат звезды «Холостяка» Виктории Коротковой, которая стала участницей смертельного ДТП с пешеходом в Москве, принес соболезнования родственникам погибшего. Близких к телу мужчины пока не пускают.

Юрист Владислав Подшибякин, который представляет интересы Коротковой, рассказал «360», что звезда «Холостяка» самостоятельно ведет переговоры с родственниками сбитого ею Александра Н.

«Мы пытаемся наладить связь. Мы за здоровую обстановку в этой ситуации. <…> Мы приносим соболезнования родственникам. Произошла трагедия — скончался человек», — заявил адвокат.

Он призвал дать следственным органам возможность объективно разобраться в случившемся. Пока что идет процессуальная проверка. Якобы полученные девушкой травмы при аварии Подшибякин подтверждать не стал.

В морге родственников погибшего не пускают к телу. Сестра Александра Н. пояснила, что ей велели приходить со следователем.

«Мне не дали даже посмотреть — сказали, только со следователем», — поделилась женщина. Все хлопоты легли на плечи ее супруга: сама Екатерина Н. этим заниматься не в силах.

Поздно вечером 5 октября финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова насмерть сбила пешехода на Кутузовском проспекте. Мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте и погиб.