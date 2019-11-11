  • Адвокат убившего студентку Соколова не знает, поддержат ли его клиента в СПбГУ

    11 ноября 2019, 20:05

    Анастасия Кукова, Жанна Романова

    Адвокат Александр Почуев сообщил «360», что у защиты пока не было времени собрать ходатайства в поддержку доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, признавшегося в убийстве своей студентки.
    Адвокат убившего студентку Соколова не знает, поддержат ли его клиента в СПбГУ

    Почеув рассказал, что руководство университета, по его сведениям, самостоятельно в орган не обращалось.

    «У защиты не было процессуальной возможности собрать соответствующие ходатайства. Мы не знаем, будут ли коллеги поддерживать Соколова», — сообщил адвокат.

    Александр Почуев заявил, что в качестве защитника его наняло Российское военно-историческое сообщество, членом научного совета которого он был.

    Адвокат убившего студентку Соколова не знает, поддержат ли его клиента в СПбГУ | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Российский историк и специалист по военной истории Франции Олег Соколова 9 ноября свалился в реку вместе с отрубленными конечностями студентки Анастасии Ещенко. 7 ноября в результате ссоры он ее застрелил. Они прожили вместе несколько лет, хотели пожениться, но девушка не хотела принимать детей историка. Это и стало причиной последней ссоры, превратившейся в трагедию.

    Адвокат убившего студентку Соколова не знает, поддержат ли его клиента в СПбГУ | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    После ареста Олега Соколова Санкт-Петербургский государственный университет сообщил об увольнении историка.