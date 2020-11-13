Адвокат: убитая в ТЦ Всеволожска женщина ушла от мужа из-за разбитого оборудования

В семье из Всеволожска, где мужа подозревают в расправе над женой, давно были конфликты. Знакомый погибшей адвокат Игорь Хомутов рассказал «360», что последней каплей для решившей развестись женщины стало поведение ее супруга в пандемию.

Салон красоты, где работала Елена Шпак, весной закрыли. Она перевезла домой оборудование — боялась, что с ним что-нибудь случится.

«Сергей по какой-то причине все ее оборудование разломал. Это стало последней каплей», — поделился юрист. Супруги не жили вместе с апреля, но конфликтные ситуации у них случались, по словам Елены, и раньше.

Просто так от мужа не уходят и квартиру не снимают Игорь Хомутов.

Предполагаемого убийцу Хомутов описал как мстительного и агрессивного человека. Ревновал Шпак, по мнению адвоката, к пустому месту. Елена с дочерью жили одни, на съемном жилье.

В октябре Елена написала на супруга заявление в полицию, попросив привлечь его к уголовной ответственности за угрозу убийством. Тогда Сергей заманил ее свою квартиру и, угрожая ножом, обрезал волосы. Позже женщина в беседе с адвокатом сказала, что в отделение ее мужа так и не вызвали. Зато 7 ноября задержали за административное правонарушение: мужчина срывал рекламные плакаты в салоне жены.

«Елена была вынуждена нанять себе охрану. Неофициально, из числа знакомых», — рассказал Хомутов.

Воспитанием пятилетней дочери подозреваемый в убийстве мужчина, добавил знакомый Елены, по ее словам, никогда не занимался и относился к ребенку прохладно.

«Требовал [у Елены] вернуться. Либо уехать в Молдавию и отдать ребенка в детский дом», — заметил адвокат.

За помощью в составлении искового заявления о разводе Елена обратилась к Хомутову в ноябре, но соглашение они так и не составили — не успели. Женщина хотела заняться разделом имущества. Адвокат предположил, что поэтому Сергей и решил с ней расправиться.

Мужчина набросился на супругу в одном из ТЦ Всеволожска, выстрелил и несколько раз ударил топором. От полученных ран Елена скончалась на месте. Ее мужа почти сразу же задержали.