Адвокат Тесака рассказал о последних событиях в жизни заключенного

Адвокат найденного мертвым в СИЗО-3 Челябинской области Максима Марцинкевича (Тесака) рассказал «360» о последнем разговоре с клиентом. По словам Ивана, заключенного должны были перевести в Москву.

«Он был в Красноярске, он отбывал наказание, и в период март — апрель он написал явку с повинной», — заявил адвокат.

На прошлой неделе адвокат узнал, что его подзащитного переведут в Москву.

«Он был в Новосибирске на пересылке и в Челябинске. <…> Я так понял, что какой-то конкретики он не знал. Очень странно, когда человек, находясь столько времени и на свободе, и в местах лишения свободы, вдруг пишет явку с повинной. Как мне сейчас сообщили, [явка касалась] преступления за 1999 год, когда ему было 15 лет», — рассказал адвокат.

По видеосвязи Тесак говорил юристу, что его привезли в Красноярск не просто так. Якобы это уже было спланировано.

«Я думаю, что могли помочь. Адвокат из Красноярска говорил, что он немного взбодрился. Я не думаю, что он именно сейчас стал бы опускать руки. <…> Я так понимаю, там были, скорее всего, применены какие-то пытки, поскольку он рассказывал, что болел и несколько раз его в больницу возили. Как мне говорили правозащитники и заключенные, сейчас могут никаких следов не оставлять», — сказал собеседник «360».

Пресс-служба ГУФСИН России подтвердила смерть Максима Марцинкевича. СМИ написали о том, что Тесак свел счеты с жизнью.

«По факту суицида проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств», — прокомментировали эти сообщения в ГУ ФСИН России.

Марцинкевич отбывал срок за разбой и хулиганство. Его должны были этапировать в Москву.