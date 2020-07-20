Адвокат сообщил об освобождении администратора «Омбудсмена полиции» из-под ареста

«Следствие изменило объем обвинения, по этой причине мера пресечения в виде содержания под стражей была сочтена нецелесообразной. Соответствующее постановление уже вынесено, оно будет направлено во ФСИН, после чего Худяков выйдет на свободу», — рассказал адвокат обвиняемого Максим Пашков. В скором времени Худяков выйдет на свободу. По словам защитника, другая мера пресечения не избрана, но все может измениться, когда следствие предъявит новое обвинение.

Худякова был одним из администраторов сообщества «Омбудсмена полиции», создателем которого был Владимир Воронцов. Автора проекта задержали в мае. Следствие обвинило его в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского, иначе Воронцов угрожал выложить интимные фотографии сотрудника. В итоге Воронцов все же выложил снимки, которые экспертиза оценила как порнографию. Позже у администратора Худякова начались обыски.

Адвокат основателя группы рассказал, что его подзащитный проходит по семи уголовным делам. По статьям о вымогательстве, распространении порнографии и клевете.