Адвокат Соколова заявил о потере клиентов из-за дела профессора

Делом арестованного из-за убийства профессора Олега Соколова занялся адвокат Александр Почуев. Правозащитник признался, что из-за общественного резонанса и скандальности ситуации потерял своих клиентов, но при этом «адвокатом дьявола» он себя не считает.

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«Я защищаю человека, против которого сейчас направлены огромная государственная машина и СМИ. Это мой профессиональный долг. Я уже потерял некоторых клиентов из-за этого дела. Мне семья задает вопрос, сын, дочки — конечно, меня это задевает до мурашек», — рассказал Почуев журналистам, видео опубликовал Life в YouTube.

Он отметил, что абсолютно все граждане обладают правами, которые им предоставляет общество. Эти права отстаивают адвокаты.

«Нас двое — против нас все», — добавил правозащитник.

Перед этим Почуева спросили, считает ли он себя «адвокатом дьявола». Адвокат заверил, что не подписывал договор с дьяволом. Он также подчеркнул, что не считает дело Соколова особо сложным, но отнес бы его к «особо резонансным».

Дело доцента СПбГУ Олега Соколова приобрело широкую огласку 9 ноября, после того как историка вытащили из Мойки в Петербурге. У профессора был рюкзак с отрубленными женскими руками и пистолетом. Соколов признался, что 7 ноября застрелил из обреза свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко. Затем он решил избавиться от тела, расчленил его и отправился топить его по частям к реке, но упал в воду. После задержания мужчину доставили в суд, где он признался в преступлении и раскаялся. Убийство он объяснил тем, что девушка плохо относилась к его детям.