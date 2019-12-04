Адвокат Соколова пригрозил обратиться в ЕСПЧ из-за недопуска к подзащитному в «Бутырку»
«Я не записан по электронной записи, хотя на данный момент электронная запись есть только на 16-е число, и это в принципе невозможно, потому что мой подзащитный оказался в СИЗО всего несколько дней назад. Также нет достаточного количества кабинетов для оказания адвокатской защиты. Я считаю это грубейшим нарушением конституционного права на защиту», — объяснил Почуев суть своей жалобы «360».
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Адвокат подчеркнул, что вне зависимости от обвинения человек имеет право на защиту и они будут готовы его отстаивать в ЕСПЧ.
По словам Почуева, его подзащитный находится в СИЗО № 2, в «Бутырке». С ним проводятся следственные действия. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась новость о переводе Соколова в психиатрический центр Сербского на месяц.
«Он (Соколов — прим. ред.) находится в удовлетворительном состоянии здоровья, в содеянном раскаивается и способствует расследованию. На условия содержания жалоб нет, за исключением невозможности свиданий с адвокатом», — сообщил Почуев.
63-летнего преподавателя истории из СПбГУ Олега Соколова поймали ночью 9 ноября при попытке утопить отчлененные руки аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, его госпитализировали с переохлаждением. Оказалось, что ноги своей жертвы он уже успел сбросить в Мойку, остальные части тела нашли в его квартире неподалеку. В отношении Соколова возбуждено уголовное дело об убийстве.