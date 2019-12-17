Адвокат Соколова отреагировал на сообщения об экспертизе на вменяемость

Защитник обвиняемого в убийстве аспирантки Олега Соколова ничего не знает об окончательном завершении экспертизы по определению психического здоровья историка. Об этом адвокат Александр Почуев рассказал в беседе с «360».

«Информация не подтвержденная, похожая на информационный вброс. Меня как адвоката историка О. В. Соколова никто не извещал. Явно, кто-то пытается дискредитировать и защиту, и следствие, допуская подобного рода „утечки“», — сказал Почуев.

Таким образом он прокомментировал сообщение Telegram-канала Mash, который сообщил о завершении исследования психического состояния Соколова. По данным канала, эксперты посчитали, что экс-доцент СПбГУ был адекватным в момент убийства Анастасии Ещенко и несколько дней после этого.

Однако в комментарии «Интерфаксу» защитник подтвердил, что часть психолого-психиатрической экспертизы завершена и ему известны некоторые результаты исследования. Почуев при этом заметил, что не будет делиться полученной информацией. Ведь известные ему данные являются «адвокатской тайной».

Олег Соколов обвиняется в убийстве своей возлюбленной и аспирантки Анастасии Ещенко в начале ноября 2019 года. По версии следствия, он убил Анастасию, а позже пытался избавиться от останков. Сначала Соколов находился в СИЗО в Петербурге, но после его доставили в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.

Недавно Олег Соколов рассказал, что хотел жениться на убитой Анастасии Ещенко. По его словам, сначала свадьбу назначали на осень 2019 года, но из-за финансовых трудностей перенесли торжество на весну 2020 года.