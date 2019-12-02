Адвокат Соколова назвал психбольницу Бутырки транзитным пунктом

Историка Олега Соколова поместили в психиатрическую больницу столичного следственного изолятора «Бутырка» 1 декабря. Для чего подзащитного туда перевели, рассказал «360» адвокат обвиняемого в убийстве и расчленении студентки Александр Почуев.

«Какое именно учреждение будет осуществлять комплексную психолого-психиатрическую экспертизу решает следствие, и это составляет тайну следствия. От защиты могу лишь сообщить, что так называемый „кошкин дом Бутырки“ или психиатрическая больница при ФБУ ИЗ-77/2 УФСИН России по городу Москве является, как правило, транзитным пунктом, при переводе в более профильное учреждение», — пояснил адвокат.

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Он также отметил, что сейчас состояние Соколова удовлетворительное. Ранее Почуев предполагал, что психиатрическая экспертиза пройдет в НИИ имени Сербского сразу после перевоза его подзащитного в Москву и продлится до конца года.

Олега Соколова, который раньше занимал пост доцента СПбГУ, обвиняют в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он находился в близких отношениях. По предварительным данным, историк выстрелил в нее из мелкокалиберного обреза в ночь 8 октября, а затем начал расчленять и постепенно избавляться от тела, сбрасывая его в Мойку. Именно так его и удалось задержать — во время очередного визита к реке, он не удержал равновесие и упал в воду вместе с рюкзаком, от которого хотел избавиться.

Соколов признался в убийстве. После задержания суд постановил арестовать историка на два месяца.