Адвокат Соколова допустил участие в следствии экс-сожительницы историка

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев прокомментировал «360» появившуюся в СМИ информацию о том, что к участию в оперативно-следственных действиях будет привлечена бывшая сожительница его подзащитного.

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Он отметил, что достоверной информации у него об этом пока нет и быть не может.

«Следственные действия с участием защиты запланированы на начало следующей недели. Но по логике расследования данного дела следствие должно проверить все факты, тем более столь подробно освещенные прессой», — подчеркнул адвокат.

О привлечении к расследованию дела экс-возлюбленной историка Олега Соколова СМИ сообщил источник, близкий к следствию. Информированный собеседник рассказал, что девушка будет участвовать в расследовании дела об убийстве Анастасии Ещенко. Также сообщилось, что живущая в другой стране девушка уже прибыла в Санкт-Петербург.

Бывшая сожительница историка рассказала прессе, что Олег Соколов был авторитарен и истеричен. Когда девушка заявила, что собирается бросить его, историк избил ее и пообещал убить.