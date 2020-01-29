Адвокат: Соколов мог убить под медикаментам

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев объяснил, что намерен оспорить результаты экспертизы, признавшей его подзащитного вменяемым потому, что необходимо прояснить медикаментозную версию его агрессивного поведения. Для этого нужна дополнительная фармакологическая экспертиза.

Почуев подтвердил «360», что всегда считали Соколова «по жизни» вменяемым человеком. Однако он намерен оспорить его вменяемость именно на момент совершения убийства аспирантки Анастасии Ещенко.

«Дьявол кроется в деталях. Вероятнее всего, мы будем требовать проведения дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения медикаментозной версии агрессии. Возможно еще и дополнительные. Олег Валерьевич накануне принимал ряд препаратов, некоторые из которых могли вызвать приступ неконтролируемой агрессии. Эксперты не смогли ответить на этот вопрос, поставленный защитой», — заявил адвокат.

Он подчеркнул, что конкретные сведения о результатах проведенных экспертиз составляют тайну предварительного расследования, а их преждевременная публикация является явным нарушением уголовно-процессуального закона, а также формированием предвзятого общественного мнения и формирование негативного общественного вердикта в отношении историка Соколова.

О выводе экспертов, признавших, что подозреваемый в убийстве вменяем ранее сообщили СМИ. Почуев отказался раскрывать следственную тайну, но уточнил, что на более чем 30 вопросов защиты экспертиза ответила не на все. Он подчеркнул, что, если суд удовлетворит ходатайство о повторной экспертизе, процесс займет еще два месяца. Если ему будет отказано, через несколько месяцев будет объявлено окончательное обвинительное заключение.