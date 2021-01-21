Адвокат Шамсутдинова назвал положительный момент в приговоре суда. Но допустил обжалование

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов получил 24 года и шесть месяцев колонии строгого режима за убийство сослуживцев. Адвокат Равиль Тугушев заявил «360», что в решении суда есть положительный момент: его подзащитный избежал пожизненного срока.

«В целом то, что нет пожизненного заключения, это уже положительно. Относительно того, устраивает нас приговор или нет, я пока не готов дать однозначный ответ, потому что пока у нас есть 10 дней на обжалование. Пока мы ждем консультаций», — сказал адвокат.

Он добавил, что не исключает обжалования приговора суда. По словам Тугушева, адвокат потерпевших уже делал заявление о намерении обжаловать принятое решение. Также адвокат подчеркнул, что Шамсутдинов имеет право на условно-досрочное освобождение, а также на смягчение наказания при положительном поведении.

Утром 21 января суд приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Осенью 2019 года молодой человек расстрелял восемь сослуживцев. Еще два человека пострадали. Шамсутдинов признал свою вину и объяснил свои действия издевательствами в части со стороны сослуживцев. В открытом письме солдат попросил прощения у близких погибших.