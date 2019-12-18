Адвокат сестер Хачатурян прокомментировал реакцию людей на расследование громкого дела

«Дело резонансное… У каждого свое мнение, и уважительно к этому отношусь. Даже уважительно отношусь к тому мнению, есть там некий процент людей, которые считают, что девочки не правы, что Михаил (отец сестер) был хорошим человеком… Был, как его называли, строгим, но любящим отцом. Но забывают сказать, что этот любящий отец увозил детей в лес, мог черкануть ножом по горлышку, то есть это все опускается», — сказал адвокат.

Он отметил, что школа пыталась реагировать на ситуацию с девушками, но это ни к чему не привело. А родственники отца девочек были на его стороне.

«Он постоянно им угрожал: „Кислотой оболью, убью, если вздумаете убежать“. Они думали о том, чтобы убежать, этот вариант рассматривали, но куда бежать?» — рассказал Паршин.

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца. По признанию девочек, на этот шаг их толкнули постоянные издевательства, угрозы и физическое насилие со стороны родителя.