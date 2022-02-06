Адвокат семьи убитой в Костроме девочки осудил СМИ за публикацию фейков

По социальным сетям и СМИ начала распространяться информация о деталях убийства в Костроме пятилетней девочки. Этм сообщения в беседе с «360» опроверг адвокат семьи ребенка Андрей Алешкин.

«Информация в социальных сетях и ресурсах города Костромы об обстоятельствах дела, а именно о причинении вреда здоровью убитой девочки не соответствует действительность. Прошу прекратить инсинуации на эту тему и удалить эти статьи. Считаю, что подобный повод для поднятия рейтинга издания низкий и аморальный», — заявил он.

Пятилетняя девочка пропала в Костроме в начале января. Тело ребенка нашли в местном общежитии. Подозреваемыми в убийстве оказались ранее двое судимых мужчин. В ходе допроса они дали признательные показания.

Также следователи завели уголовное дело в отношении полицейских, которые не уследили за вышедшими на свободу рецидивистами. Против правоохранителей завели дело о халатности.

На этой неделе стало известно, что обвиняемых в убийстве ребенка этапировали в Москву для для проведения психиатрической экспертизы.