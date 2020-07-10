Адвокат Сафронова назвал дату рассмотрения апелляции его ареста
«Мосгорсуд назначил на 10:50 16 июля рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о заключении Сафронова под стражу», — сказал адвокат в беседе с журналистами.
Лефортовский суд Москвы арестовал сотрудника госкорпорации и бывшего журналиста газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова до 6 сентября. Его подозревают в передаче сотруднику одной из спецслужб стран НАТО сведений, составляющих государственную тайну.
Свою вину задержанный не признал. ФСБ завела уголовное дело по статье «Государственная измена».
В рамках расследования сотрудники ведомства задержали Сафронова в минувший вторник, 7 июля, около его собственного дома.
Иван Сафронов более 10 лет освещал работу оборонно-промышленного комплекса и входил в кремлевский пул. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание не связано с его журналистской деятельностью. Эту же информацию сегодня подтвердил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.