Адвокат российского экс-министра признался, что хотел пойти на мошенничество

Юрист Александр Вершинин признал вину в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Адвоката, который защищал экс-главу «Открытого правительства» Михаила Абызова, задержали накануне.

Защитник адвоката Алексей Кирсанов рассказал ТАСС, что его подопечный написал явку с повинной.

«Вершинин признал вину и написал явку с повинной», — заявил он.

По словам юриста, Вершинина обвиняют по двум статьям: в приготовлении или покушении на преступление и крупном мошенничестве.

Следственные действия после задержания адвоката Абызова шли всю ночь и продолжились 17 апреля. Сегодня ему должны выбрать меру пресечения.

По версии СМИ, Вершинин попался, когда пытался решить вопрос о преследовании одного криминального авторитета.

Михаила Абызова, которого он защищал, обвинили в создании ОПГ и хищении. Его задержали еще в марте 2019 года. На прошлой неделе экс-глава «Открытого правительства» тайно сочетался браком. В СИЗО «Лефортово» он женился на некой Валентине Григорьевой. Следственный изолятор относится к учреждениям федерального значения, поэтому здесь разрешены короткие встречи. В остальных столичных СИЗО их отменили из-за коронавируса.