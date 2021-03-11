Адвокат родных Хачатуряна заявил, что у сестер нет доказательств насилия отца над ними

Адвокат потерпевшей стороны в деле Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили заявил «360», что у сестер нет доказательств виновности отца. Так он прокомментировал новости о возбуждении дела против отца девушек.

Следователь Попов в рамках проверки возбуждает, как мне стало известно, уголовное дело в отношении Михаила. Да, мы были готовы к этому. Пускай в рамках уголовного дела в отношении Михаила и доказывают. Пусть предоставят объективные доказательства, не только их слова, а доказательства, как на протяжении четырех лет там все происходило Георгий Чугуашвили.

По его словам, у девушек нет аудио- и видеодоказательств того, что отец их истязал или насиловал.

«Как раз будут назначены экспертизы психолого-психологические, в отношении сестер. Уже не на предмет выявления психического состояния на момент убийства, а как раз на предмет выявления характерных расстройств психических для лица, который подвергался насилию сексуального характера», — отметил собеседник «360».

Он напомнил что в рамках дела об убийстве Хачатуряна у девушек не нашли никаких психических расстройств. Адвокат также заявил, что в самом начале процесса было вынесено постановление об отказе в открытии уголовного дела против Михаила Хачатуряна в связи с его смертью.

Тело Хачатуряна с множественными ранениями обнаружили в конце июля 2019 года около его квартиры в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. В его убийстве обвиняли дочерей — Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян. Они признали вину. Однако их защита настаивает на том, что девушки пошли на противозаконные действия для самообороны. Один из адвокатов сестер Хачатурян 11 марта заявил, что в отношении Михаила открыто уголовное дело. Защитников о возбуждении дела пока не известили.