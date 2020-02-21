Жалоб не было год. Адвокат рассказал о влиянии дела о пытках в ярославской колонии

За последний год жалоб на пытки от российских заключенных вообще не было. Так срезонировало дело бывшего заключенного Евгения Макарова, которого пытали в ярославской колонии. 21 февраля начинаются слушания над 14 экс-сотрудниками УФСИН, которые, по версии обвинения, к этому причастны.

«Изменения уже происходят в исправительных колониях. За последний год, чуть больше, может быть, к нам не поступают обращения из колоний по применению насилия в отношении осужденных», — рассказала адвокат Макарова Ирина Бирюкова.

Она добавила, что заключенные жалуются на какие-то случаи насилия, которые были раньше, еще до этого нашумевшего дела. Сам Макаров на судебные заседания ходить пока не будет, чтобы лишний раз не нервничать и не вспоминать о том, что он пережил в колонии.

Бирюкова рассказала о моральном состоянии подзащитного после освобождения. Уточнять какие-то конкретные моменты она по этическим соображениям не стала, но сообщила о том, что Макарову после освобождения понадобилась помощь психолога.

Евгений Макаров вышел на свободу из ярославской колонии № 1 осенью 2018 года. В июле 2018 года СМИ опубликовали видео, на котором Макарова избивали сотрудники УФСИН. Следственный комитет организовал проверку, выявил серьезные нарушения и подтвердил факты пыток колонии. По этому делу сейчас будут судить 14 человек.