Адвокат рассказал подробности дела о смерти Энди Картрайта

Адвокат Ирина Скурту утверждает, что мать Марины Кохал, жены репера Энди Картрайта (Александр Юшко), не участвовала в расчленении тела своего зятя. По ее словам, узнав о смерти музыканта, именно она убедила дочь обратиться к юристам, когда узнала о случившемся.

Ирина Скурту сообщила «МК», что Елена Михайловна действительно проживала с дочерью и зятем в одной квартире. Но о случившемся не знала, а узнав испугалась, что Марину могут обвинить в причастности к смерти музыканта. Тем не менее, к адвокату 36-летняя женщина обратилась только после уговоров матери. В расчленении Елена Михайловна не участвовала.

«Нет, что вы, женщина в годах. Ее бы инфаркт хватит от такого», — сообщила адвокат.

Ирина Скурту пояснила, что Елена Михайловна не заметила происходящего потому, что семья жила в огромной квартире с изолированными комнатами. При этом репер имел привычку запираться в комнате и сутками оттуда не выходить.

В квартире в этот момент находился ребенок 2,5 лет. Адвокат также считает, что он не мог видеть, что происходит в комнате отца.

Она добавила, что не может судить о психическом состоянии Марины Кохал в тот момент, когда она разделывала тело умершего мужа. Но проведение психиатрической экспертизы назначила бы в первую очередь.

«Она мне показалась абсолютно адекватной, хотя сильно нервничала, но ее можно понять. На безумную, наркоманку она не похожа. Объясняла ситуацию вполне связно, но все время повторяла: «Что я натворила, что я натворила!» — рассказал адвокат.

В разговоре с журналистами 5-tv.ru Ирина Скурту сообщила, что обе женщины сейчас проходят по делу в статусе свидетелей. Марину пока не допрашивали из-за ее физического состояния — она не спала и не ела все пять дней после смерти мужа.

Криминалист Михаил Игнатов заявил, что «расчлененка — это попытка избавиться от тела и от улик». Он подчеркнул, что никто не знает об обстоятельствах смерти репера. Могла быть как передозировка наркотиков, так и бытовая ссора, закончившаяся смертью по неосторожности.