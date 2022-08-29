Адвокат рассказал подробности задержания экс-мэра Архангельска за пробег «богатых и успешных»

Правозащитник бывшего мэра Архангельска Александра Донского заявил, что его подзащитному грозит арест до 15 суток. Ранее Донского задержали за участие в пробеге «богатых и успешных» в Москве вместе с другими водителями.

В отношении Донского было возбуждено административное дело за нарушение общественного порядка, сообщил адвокат «Известиям». По данной статье бывшему главе Архангельска может грозить штраф, арест или исправительные работы. Адвокат не исключил, что дело в отношении его клиента могут прекратить.

20 участников автопробега «богатых и успешных» в Москве задержали 28 августа. В столичном ГУ МВД сообщили, что водители не согласовали акцию.

Донской был мэром Архангельска с 2005 по 2008 год. Тогда его оштрафовали по делу о поддельном дипломе. В том же году он стал фигурантом дела о злоупотреблении служебными полномочиями.

Ранее на задержание участников автопробега отреагировал сенатор Владимир Джабаров. Он пристыдил молодых людей, назвав их «мажорами».