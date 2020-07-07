Адвокат прокомментировал заявления о невиновности Ефремова

По его мнению, цель подобных высказываний — добиться для Ефремова условного срока. Семья Захарова считает унизительным, если актеру вынесут легкий приговор.

Добровинский добавил, что Ефремов так и не извинился лично перед пострадавшей стороной. «Господин Ефремов не удосужился написать письмо или позвонить через кого-то. Этого не было. Было совершенно кощунственное заявление по поводу того, что они торгуются, хотя они ни одного раза не говорили ни с кем о деньгах», — рассказал адвокат.

По его мнению, существование доказательств невиновности актера, о которых заявила его защита, практически невозможно представить.

Ранее адвокат Михаила Ефремова заявил о том, что собрал достаточное количество доказательств невиновности своего подзащитного в смертельном ДТП, которое произошло в июне в центре Москвы.