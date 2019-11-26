Адвокат профессора Соколова назвал «репрессивной мерой» перевод подзащитного в Москву

Обвиненный в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется в петербургском СИЗО «Кресты» минимум до 5 декабря. Адвокат Александр Почуев рассказал «360», что против перевода своего подзащитного в Москву.

На указанную дату, пояснил юрист, назначена апелляция по мере пресечения для Соколова. Рассматривать ее будет городской суд Петербурга. До этого времени, возможно, решится вопрос об этапировании профессора в «Матросскую тишину».

«В связи с тем, что следствием руководит центральный аппарат СК, то <…> планируется его (Олега Соколова — прим. ред.) переместить на территорию Москвы. Скорее всего, это будет „Матросская тишина“», — пояснил Почуев.

Он в очередной раз подчеркнул, что защита считает данное действие чрезмерным. Основные следственные действия, напомнил адвокат, сосредоточены в Санкт-Петербурге.

«Мы считаем это какой-то репрессивной мерой к человеку, который так раскаялся, сознался и всячески содействует следствию», — подчеркнул юрист. СИЗО № 1 в Москве, добавил он, гораздо хуже «Крестов» по условиям содержания.

Адвокат Соколова заметил, что законодательно обжаловать решение о переводе можно, однако перспектив при этом никаких нет. Защите остается только «взывать к разумности и соразмерности действий с подзащитным». Сам историк ко всем вероятным переменам относится, по словам юриста, спокойно.

«Он человек подневольный и вынужден исполнять все, что с ним происходит, поэтому относится к этому с покорностью», — заключил Александр Почуев.

Олега Соколова достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге утром 9 ноября. С собой у профессора был рюкзак с человеческими останками. Как позже выяснилось, они принадлежали 24-летней аспирантке. По версии следствия, историк убил свою любовницу, расчленил ее и пытался избавиться от тела. В убийстве Ещенко он сознался, сказав, что на преступление решился из-за личного конфликта.

Соколова арестовали на два месяца. Он находится под стражей в следственном изоляторе «Кресты». Дело профессора передали в центральный аппарат СК, поэтому профессора могут перевезти в Москву.