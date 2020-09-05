Адвокат Пашаев дал прогноз о сроке для Ефремова

Суд озвучит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельной аварии 8 сентября. Адвокат актера Эльман Пашаев считает, что его клиента ждет от шести до восьми лет колонии общего режима.

«От шести до восьми лет колонии общего режима», — заявил правозащитник в интервью телеканалу «Москва 24».

Адвокат также пояснил, почему во время одного из заседаний Ефремов назвал защитника потерпевших Александра Добровинского «Добросвинским». По словам Пашаева, после оглашения приговора он опубликует запись с заседаний, где «все поймут» поступок актера. Адвокат отметил, что никому не позволено себя так вести, как вела себя сторона потерпевших.

Ранее Пашаев сообщал, что Ефремов готовится к большому сроку и не рассчитывает на смягчение наказания. Пресненский суд Москвы огласит приговор 8 сентября, напомнил сайт телеканала «Царьград». Прокурор запросил для артиста 11 лет колонии общего режима, а адвокат Ефремова попросил суд назначить справедливое наказание без лишения свободы.

Судебные разбирательства с Ефремовым начались после того, как в начале июня он устроил аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб доставщик Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм в реанимации. Ефремова отправили под домашний арест. Во время прений сторон 3 сентября актер признал свою вину, несмотря на два месяца отрицаний.