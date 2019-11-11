Адвокат: открывшему стрельбу в метро полицейскому предъявили обвинение

Полицейский Алексей Смирнов, устроивший стрельбу на станции «Рязанский проспект» в московском метрополитене, обвиняется в получении взятки. Об этом рассказал его адвокат Михаил Корчагин.

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«Помимо ранее инкриминируемого покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов, Смирнову предъявлено обвинение по части первой статьи 291.2 („Получение взятки, не превышающей десять тысяч рублей“)», — процитировал Корчагина ТАСС.

Защитник добавил, что суд в ближайшее время рассмотрит вопрос о продлении срока пребывания Смирнова под стражей. Известно, что ранее мужчине не предъявляли обвинений по данной статье, но открыли уголовное дело.

Защита полицейского надеется на проведение психолого-психиатрической экспертизы обвиняемого. Так, адвокаты требуют принять во внимание наличие у него травмы головы — Смирнова несколько лет назад избили.

«Мы настаиваем на необходимости ее проведения, считаем, что с ее помощью можно получить сведения, имеющие значение для уголовного дела», — отметил адвокат Александр Самухов.

На станции метро «Рязанский проспект» 18 сентября Алексей Смирнов открыл огонь по коллегам. Они хотели задержать Смирнова по подозрению в получении взятки, которую он взял у человека без документов. Но сотрудник отказался отдавать табельное оружие и выстрелил в правоохранителей Максима Веялко и Алексея Лимонова. Один из них погиб, второго госпитализировали. В отношении Смирнова открыто уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Полицейский арестован до 19 ноября.