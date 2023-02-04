Эксклюзив 04 февраля 2023, 16:44 Адвокат осужденного на 12 лет тюменца Михаила Губина решил подать новую жалобу в суд Адвокат Калинов: по делу осужденного на 12 лет тюменца Губина готовы новые экспертизы РИА «Новости»

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Защита осужденного на 12 лет тюменца Михаила Губина подаст новую кассационную жалобу в суд, заявил «360» его адвокат Михаил Калинов. По словам юриста, он провел ряд новых экспертиз, которые показали, что в материале дела есть несостыковки, а Губина подвергали насилию.

«В деле есть много нарушений. Уже после того, как был вынесен приговор, я провел ряд исследований», — пояснил Калинов.

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В частности, адвокат отправил на криминалистическую экспертизу видеозапись, которую, по его мнению, описали изначально неправильно. Речь идет о ролике, где Губин садится в машину, в которой его увидели девочки.

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«Скоро будет готова медицинская экспертиза. <…> Медэксперт мне сказал, что его били. Еще одна экспертиза — автороведческая — показала, что Губин не мог являться автором показаний», — добавил юрист.

Губина осудили осенью 2022 года по 132 статье УК РФ. Его приговорили к 12 годам строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних. Дети увидели его, когда мужчина справлял нужду, и рассказали родителям.

По версии следствия, мужчина в своем автомобиле остановился напротив дома, за забором которого играли несовершеннолетние, открыл дверь и начал показывать им свои половые органы.

Губин утверждал, что остановился, чтобы справить малую нужду, из машины не выходил. По словам мужчины, показания из него выбивали силой.