Адвокат охранника колледжа Благовещенска обжаловал его арест

Защита сотрудника ЧОПа «Сириус-А» Олега Ермолова решила обжаловать его арест. Охранник был на своем рабочем месте в тот день, когда 19-летний студент колледжа Благовещенска принес в учебное заведение ружье и открыл огонь по сверстникам.

Адвокат Диана Будко рассказала РИА «Новости», что обжалование уже подано, но решения суда пока нет.

«Дата рассмотрения еще не назначена», — добавила юрист.

Стрельба в колледже Благовещенска началась 14 ноября. 19-летний молодой человек пронес в учебное заведение ружье и открыл огонь по сверстникам. Его жертвой стал один учащийся, еще трое пострадали. Стрелок покончил с собой.

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Возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и ненадлежащей охране. Арестован Олег Ермолов, работавший в ЧОП охранником, и генеральный директор охранного предприятия Сергей Андрющенко. Ермолов своей вины не признал и заявил, что действовал по должностной инструкции — вывел людей из здания и позвонил в МЧС.

Адвокаты Андрющенко тоже обжаловали его арест. Жалобу суд должен рассмотреть на следующей неделе.