Адвокат охранника колледжа Благовещенска обжаловал его арест
Адвокат Диана Будко рассказала РИА «Новости», что обжалование уже подано, но решения суда пока нет.
«Дата рассмотрения еще не назначена», — добавила юрист.
Стрельба в колледже Благовещенска началась 14 ноября. 19-летний молодой человек пронес в учебное заведение ружье и открыл огонь по сверстникам. Его жертвой стал один учащийся, еще трое пострадали. Стрелок покончил с собой.
Генпрокуратура: стрелок из колледжа Благовещенска был склонен к самоубийствуПодробнее
Возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и ненадлежащей охране. Арестован Олег Ермолов, работавший в ЧОП охранником, и генеральный директор охранного предприятия Сергей Андрющенко. Ермолов своей вины не признал и заявил, что действовал по должностной инструкции — вывел людей из здания и позвонил в МЧС.
Адвокаты Андрющенко тоже обжаловали его арест. Жалобу суд должен рассмотреть на следующей неделе.