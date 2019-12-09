Адвокат обвиняемого в убийстве главы ингушского Центра «Э» обжаловал арест
Лидера ОПГ арестовали по делу об убийстве ЭльджаркиеваПодробнее
«Арест Полонкоева обжалован», — цитирует «Интерфакс» адвоката Мурада Мусаева.
Хасана Полонкоева отправили под стражу 7 декабря. Также был арестован его сын Закре Полонкоев и еще четверо участников организованной преступной группы. Суд приговорил их к заключению до 6 февраля 2020 года.
Начальника Центра по противодействию экстремизму (центра «Э») МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева убили 2 ноября в Москве. Нападавший также застрелил его брата Абдулахмеда, а затем скрылся на автомобиле с места преступления. По данным следователей, мужчина выстрелил в своих жертв около 10 раз.
Позже стало известно о задержании шести подозреваемых в убийстве на территории Москвы и Ингушетии. Правоохранители продолжают розыск других людей, которые могут быть причастны к преступлению.
По словам защиты, на Эльджаркиева могли напасть из-за профессиональной деятельности полицейского. Кроме того, мотивом могло послужить то, что его считали предполагаемым участником убийства Ибрагима Белхароева. Тот был одним из лидеров влиятельной общины баталхаджинцев.