Адвокат обвиняемого в убийстве главы ингушского Центра «Э» обжаловал арест

Защита Хасана Полонкоева обжаловала решение Басманного суда об его аресте. Предполагаемого лидера ОПГ обвиняют в убийстве главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Лидера ОПГ арестовали по делу об убийстве Эльджаркиева Подробнее

«Арест Полонкоева обжалован», — цитирует «Интерфакс» адвоката Мурада Мусаева.

Хасана Полонкоева отправили под стражу 7 декабря. Также был арестован его сын Закре Полонкоев и еще четверо участников организованной преступной группы. Суд приговорил их к заключению до 6 февраля 2020 года.

Начальника Центра по противодействию экстремизму (центра «Э») МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева убили 2 ноября в Москве. Нападавший также застрелил его брата Абдулахмеда, а затем скрылся на автомобиле с места преступления. По данным следователей, мужчина выстрелил в своих жертв около 10 раз.

Позже стало известно о задержании шести подозреваемых в убийстве на территории Москвы и Ингушетии. Правоохранители продолжают розыск других людей, которые могут быть причастны к преступлению.

По словам защиты, на Эльджаркиева могли напасть из-за профессиональной деятельности полицейского. Кроме того, мотивом могло послужить то, что его считали предполагаемым участником убийства Ибрагима Белхароева. Тот был одним из лидеров влиятельной общины баталхаджинцев.