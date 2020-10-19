Адвокат объяснил освобождение тещи расчлененного Картрайта «несостоятельностью следствия»

Маму Марины Кохал, обвиняемую в помощи в убийстве рэпера Энди Картрайта, выпускают из СИЗО. Адвокат девушки заявила «360», что задержание Елены Кохал было необоснованным.

Мы считаем, это связано с тем, что необоснованно вообще ее задержание. Никакого подозрения, доказательств в отношении нее нет. Кроме нахождения в одной квартире. Это не преступление. Никакого участия в его мифическом убийстве она не принимала. Поэтому лучший выход для следствия был отозвать. Иначе суд отказал бы в аресте, что еще бы раз показало несостоятельность следствия Ирина Скурту адвокат Марины Кохал.

Защитница рассказала, что пожилую женщину отвозили в больницу и обследовали. Но она сама отказалась от госпитализации.

«Да, не очень хорошее состояние здоровья. Какое может состояние у женщины, у которой отобрали ребенка и давят на нее? Она хочет видеть внука и переживает за него», — добавила Скурту.

Утром 19 октября стало известно, что суд не избрал меру пресечения Елене Кохал в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. Что конкретно с ней, неизвестно. Уже в ближайшее время пенсионерку должны выпустить из изолятора временного содержания.

Ранее у Елены Кохал прошли обыски. После них ее задержали. Ее дочь, Марину, обвиняют в убийстве рэпера Энди Картрайта. Его расчлененное тело обнаружили в июле 2020 года в петербургской квартире. Кохал-младшая заключена под стражу до 30 октября. СК сообщал, что вовремя преступления ее мать находилась в квартире.